Topo Gigio all’Eurovision 2025: Ema Stokholma al centro della polemica sui social

Il 2025 segna il grande ritorno di Topo Gigio, il celebre pupazzo italiano, che dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, sarà il portavoce dell’Italia all’Eurovision Song Contest. Questo festival musicale internazionale avrà luogo a Basilea dal 13 al 17 maggio. Nonostante la gioia di molti, la notizia non è stata accolta con entusiasmo da tutti; ad esempio, Ema Stokholma ha espresso la sua contrarietà tramite un post sui social media, facendo notare che molti europei non conoscono il personaggio.

Topo Gigio, un simbolo di divertimento per diverse generazioni, avrà l’occasione di esibirsi nuovamente con Lucio Corsi, che si è classificato secondo a Sanremo e parteciperà all’Eurovision con il brano “Volevo essere un duro”. La loro collaborazione durante il festival è un omaggio sia alla storia della musica italiana che alla televisione, poiché la voce originale di Topo Gigio fu quella di Domenico Modugno, un’icona della musica.

Nonostante le polemiche sollevate, molti vedono nella presenza di Topo Gigio all’Eurovision un atto innovativo e significativo, capace di raggiungere un pubblico vasto e di portare un tocco di nostalgia. Tuttavia, per alcuni, l’idea di scegliere un personaggio così noto in Italia, ma poco conosciuto altrove, potrebbe limitare le opportunità per artisti emergenti. La situazione genera un dibattito su quale sia il giusto equilibrio tra celebrazioni tradizionali e nuove scoperte nel panorama musicale europeo.