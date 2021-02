Un topo nello studio del Grande Fratello Vip: lo scherzo orchestrato da Cristiano Malgioglio ai danni di Alfonso Signorini è diventato virale sui social e intervistato da Il Giornale, il cantante ha spiegato com’è nato.

“Signorini, come ha raccontato, ha il terrore delle mucche ma anche dei topi. Non potendo portare una mucca in diretta, anche se mi è passato per la mente, ho pensato al topo, anche perché se ne era parlato spesso visto che ogni tanto qualcuno nella Casa lo ha visto. Ne ho scelto uno telecomandato e l’ho nascosto per tutta la puntata. La Gregoraci che era vicino a me se ne era accorta, ma io le ho fatto l’occhiolino e le ho detto ‘Zitta tu!’. Ho pensato: ‘Voglio vedere cosa succede. O mi odierà per tutta la vita, o si divertirà. Nessuno sapeva di questa mia idea, altrimenti lo scherzo non avrebbe funzionato. Neanche gli autori, non mi avrebbero mai permesso di farlo, sono così concentrati per tutta la diretta che me lo avrebbero impedito”.