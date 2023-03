TOPK Adattatore USB C a USB maschio [confezione da 3] Mini USB femmina ad alta velocità (tipo C) a USB 2.0 maschio (USB-A) Ricarica rapida e sincronizzazione dati OTG connettore adattatore

Descrizione prodotto

TOPK Adattatore USB C femmina a USB maschio

Questo prodotto fornisce un modo semplice per collegare la nuova porta USB-C a un dispositivo con una porta USB standard e trasferire i dati. Rendi la tua vita più comoda e confortevole.

Nota:

Impossibile emettere video (HDMI, VGA, DP o altri tipi di segnale video)

TOPK è un produttore di ricerca e sviluppo per la ricarica di prodotti, con 10 anni di esperienza. I prodotti di alta qualità e un servizio eccellente sono i nostri maggiori vantaggi.

Porta leggera e conveniente

Il prodotto viene utilizzato principalmente per convertire la porta USB C in un’interfaccia standard USB A

Mini design Trasferimento e ricarica Materiali di alta qualità e design del cordino Compatibilità universale

Trasforma Type-c in USB

Convertendo l’interfaccia USB C nell’interfaccia USB A, può essere applicata direttamente alla connessione del cavo di tipo C a ricarica rapida e al caricatore USB e supporta la ricarica rapida allo stesso tempo.

Trasmissione file ad alta velocità

È adatto per il collegamento a un computer per la trasmissione di file e dati, con una velocità di trasmissione fino a 480 Mbit/s. È semplice e veloce trasferire file e riduce le attese.

Cordino facile da trasportare

Design leggero e comodo del cordino, facile da trasportare, puoi appendere facilmente portachiavi, valigette e altri luoghi per evitare perdite.

✔️ Design perfetto: mini adattatore per caricabatterie USB, nuova versione di adattatori da USB-A a USB-C ti consente di risparmiare più problemi con l’interfaccia della porta di ricarica. Basta collegare e scollegare, purché sia presente una porta USB standard, la ricarica quotidiana del telefono sarà più facile e conveniente.

✔️ Trasferimento e ricarica: questo adattatore da USB a USB C supporta la connessione USB 2.0, ricarica rapida fino a 2,4 A e trasferimento dati fino a 480 Mbit/s, il che rende facile la connessione a un caricabatterie USB-C è convertito (non per video e audio). Permette di collegare i telefoni USB di tipo C a computer portatile / tablet, portatile Power Bank / caricatore USB.

✔️ Materiali di alta qualità e design del cordino: il mini design con alloggiamento in alluminio di alta qualità e un connettore perfettamente aderente garantiscono una ricarica rapida e sicura senza riscaldare o danneggiare i dispositivi. Il portachiavi in dotazione impedisce efficacemente che l’adattatore OTG di tipo C si perda.

✔️ Compatibilità universale: perfetta per Samsung Galaxy Note 10/10 Plus, S20 / S20 Ultra, S8 / S9 / Plus, S10 / 10 Plus, Huawei, Google Pixel 4/3/2/2 Xl, ChromeBook Pixel, Nokia N1 Tablet, Google Nexus 5X / 6P e altri dispositivi di tipo C per un compatibile per computer portatili Acer / HP / Dell / Asus. o USB A caricatore da parete/auto per sincronizzazione e ricarica.

✔️ Nota: assicurarsi che l’adattatore sia un adattatore USB-A (maschio) a un adattatore USB-C (femmina).

6,99 €