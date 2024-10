Top Wine: la degustazione “più alta” al mondo sul Sass Pordoi

Oltre venti delle migliori cantine del Trentino-Alto Adige si riuniscono a quasi tremila metri di quota per il Simposio Top Wine 2950, che si svolgerà il 18 e 19 ottobre per la sua ventiquattresima edizione. Questo evento rappresenta la degustazione enogastronomica più alta del mondo e si tiene sulla terrazza panoramica della Val di Fassa, al Rifugio Maria, sulla vetta del Sass Pordoi. La manifestazione si apre il 18 ottobre con una masterclass dedicata alle eccellenze vinicole della Toscana, rappresentate da Lupicaia, e del Trentino, con San Leonardo.

Il Simposio è organizzato dalla Società Incremento Turistico Canazei, in collaborazione con l’associazione Sommelier di Fassa e Fiemme. Secondo Christian Rabensteiner, il Top Wine non è solo un evento enogastronomico, ma anche un’opportunità per valorizzare le bellezze del territorio, combinando paesaggio e gusto. Roberto Anesi, sommelier, sottolinea che degustare a 3000 metri offre un’esperienza unica per i sensi, evidenziando le delicate sfumature aromatiche dei vini in alta quota.

Il legame tra vino e montagna rende questo evento autunnale significativo per il Sass Pordoi, attraendo appassionati da oltre vent’anni. Il primo giorno è dedicato a una masterclass con degustazione di vini, mentre il secondo giorno ospiterà venti cantine locali con la Toscana come ospite d’onore, offrendo una selezione di bianchi, rossi e spumanti, oltre alla possibilità di gustare il “Piatto Top Wine” dello chef Giovanni Gabrielli.

La Terrazza delle Dolomiti, cuore dell’evento, è arricchita dal nuovo sentiero “Lunar Tour”, inaugurato nel 2024, che si snoda attraverso un paesaggio “lunare” e offre opportunità anche per camminatori non esperti. Sass Pordoi, montagna visitata da migliaia di persone ogni anno, offre bellezze naturali in tutte le stagioni.

Saranno presenti diverse cantine del territorio, tra cui Abbazia di Novacella, Bellaveder, Cantina Cembra, Cantina Colterenzio e molte altre. La partecipazione al Top Wine 2950 costa 80 euro, che include il biglietto funivia, un bicchiere serigrafato e la degustazione di vini. La masterclass ha un costo di 55 euro. Le prenotazioni sono disponibili online.