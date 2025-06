Top Tormentoni Estivi 2023: Scopri le Hit del Momento!

Con l’arrivo dell’estate, si intensifica la competizione per i tormentoni estivi, con molti brani già pubblicati. La classifica dei singoli più venduti offre un’anteprima delle canzoni preferite dal pubblico. Attualmente, il brano di maggiore successo è “A Me Mi Piace” di Alfa e Manu Chao, che è risalito dalla sesta alla terza posizione.

Annalisa con “Maschio” continua la sua ascesa, passando dalla 15 alla 13 posizione, mentre Fedez e Clara, con “Scelte Stupide”, salgono alla 23. The Kolors ottengono un notevole progresso con “Pronto Come Va”, che passa dalla 62 alla 38 posizione. Elodie, con “Mi Ami Mi Odi”, si ferma alla 43, mentre Fred De Palma debutta alla 66 con “Barrio Lambada”. Sarah Toscano entra in top 100 con “Taki” alla 82 e occupa anche l’81° posto con “Perfect”, in duetto con Carl Brave. Nuovo ingresso anche per Mida e Michele Bravi con “Popolare”, al 83. Nonostante la qualità, Noemi esce dalla top 100 con “Non Sono Io”, uno dei brani più apprezzati della stagione.

Nella prossima settimana si attende l’uscita di “Serenata” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. La top 10 della FIMI comprende brani di artisti come Blanco, Sfera Ebbasta e Luchè, evidenziando una varietà di generi musicali che caratterizzano la stagione estiva.

Fonte: www.biccy.it