Top serie e film Netflix più visti in Italia questa settimana

Netflix ha pubblicato le classifiche settimanali dei film e delle serie TV più visti in Italia, relativi al periodo dal 6 al 12 ottobre. Ecco la Top 10 delle serie più popolari:
- Monster: La storia di Ede Gein – Stagione 1
- Animal – Stagione 1
- Riv4li – Stagione 1
- Angela – Mini serie
- Old Money. Mondo Opposti – Stagione 1
- Nero – Stagione 1
- Il Rifugio Atomico – Stagione 1
- House of Guinness – Stagione 1
- Boots – Stagione 1
- Operazione Speciale: Lioness – Stagione 1
Le novità della settimana includono quattro nuove serie: Animal, che segue un veterinario in difficoltà economicamente, Old Money. Mondo Opposti, una serie turca romantica su una donna ricca minacciata da un imprenditore, Nero, ambientata nel 1504 in Francia con un assassino che cerca di proteggere la figlia, e Boots, che racconta la storia di un adolescente vittima di bullismo che trova una nuova famiglia nell’esercito.
Per quanto riguarda i film più visti, la lista include:
- La donna della cabina numero 10
- Caramelo
- Aquamen e il regno perduto
- KPop Demon Hunters
- Frenchlover
- Io sono tu
- Scary Movie
- Ruth & Boaz
- Django Unchained
- Steve
Tra le novità si segnalano La donna della cabina numero 10, Caramelo, Io sono tu, Scary Movie e Steve. Il film KPop Demon Hunters, invece, continua il suo successo, mantenendosi in Top 10 per sedici settimane.