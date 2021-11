Twitter nasce nel 2006 come servizio per condividere messaggi brevi da 140 caratteri. Nel tempo il numero dei caratteri è stato raddoppiato e sono state aggiunte tutte le modalità espressive presenti sugli altri social, dai video alle storie. Il social oggi ha 211 milioni di utenti giornalieri a livello mondiale, mentre in Italia si attesta su una audience media mensile di circa 12 milioni di persone.

Di recente l’azienda ha svelato la volontà di offrire agli influencer delle opportunità di monetizzazione dei propri contenuti e si appresta ad introdurre delle funzioni a pagamento per gli utenti.

Twitter è sempre stato il territorio dei giornalisti e dei politici, ma secondo i dati di Buzzoole Discovery la classifica dei 10 profili più seguiti, che vivono in Italia, è quasi monopolizzata dai giocatori e da alcuni personaggi dello spettacolo.

Una peculiarità riscontrata nell’analisi è che al crescere del numero di follower tendono a diminuire le interazioni ottenute in media dai contenuti condivisi. In particolare gli ultimi due classificati, grazie alla viralità dei loro tweet, riescono a triplicare le interazioni generate dal primo in classifica.

10. Fedez. Il rapper italiano è la sorpresa di questa classifica. Su Twitter è molto presente con i suoi 2,66 milioni di follower, specialmente quando si tratta di esprimere le proprie opinioni e riflessioni sui temi di attualità di carattere sociale e politico. In media i suoi contenuti ottengono oltre 15.700 di interazioni.

9. Andrea Pirlo. Anche il campione del mondo del 2006 è una new entry di questa classifica. Con i suoi 2,92 milioni di follower condivide soprattutto le notizie della sua attività sportiva e, sporadicamente, mostra anche le foto della propria famiglia. In media i suoi post ricevono oltre 13.100 interazioni.

8. Aaron Ramsey. L’attuale centrocampista della Juventus su Twitter ha 3,22 milioni di follower con i quali condivide i momenti più importanti delle sue partite, anche se con meno frequenza rispetto a quanto fa su Instagram.

7. Matteo Renzi. L’unico politico della classifica è il leader di Italia Viva che condivide le sue opinioni e le proposte del suo partito. I suoi 3,34 milioni di follower non hanno subìto variazioni rilevanti a distanza di cinque mesi dall’ultima rilevazione.

6. Laura Pausini. La cantante italiana più apprezzata all’estero condivide con i suoi 3,39 milioni di follower i momenti speciali che caratterizzano la sua vita professionale e familiare.

5. Gianluigi Buffon. L’ex portiere storico della Juventus su Twitter ha 3,54 milioni di follower. Come su altri social, qui trovano spazio foto e riflessioni legate alle partite giocate.

4. Lorenzo Jovanotti. Con 3,73 milioni di follower Lorenzo condivide tweet di alcune delle sue canzoni più belle ed è solito ritwittare i contenuti realizzati da altri cantanti o artisti del mondo dello spettacolo.

3. Juan Cuadrado. Ancora un calciatore della Juventus che ama Twitter. Cuadrado utilizza questo social essenzialmente per condividere con 3,9 milioni di follower le sue riflessioni sulle partite appena giocate.

2. Pedro Rodriguez. L’attaccante della Lazio ha un profilo Twitter seguito da 4,8 milioni di follower. Come gli altri calciatori pubblica contenuti legati alle partite, agli allenamenti e alla sua carriera.

1. Valentino Rossi. Con 5,5 milioni di follower il motociclista più amato in Italia condivide su Twitter, così come su Instagram e Facebook, soprattutto le immagini delle gare, dei box e dei dietro le quinte. Poche parole ma tante foto che mandano in visibilio i suoi sostenitori. Mediamente i suoi post ottengono ben 5.200 interazioni.

Vincenzo Cosenza è esperto di marketing e CMO di Buzzoole. Dell’incrocio tra marketing e tecnologia scrive sul suo blog vincos.it.