Top e flop di Temptation Island: il finale sorprendente in Italia

La nuova edizione di Temptation Island continua a tenere incollati i telespettatori, mostrando le avventure sentimentali di coppie come Antonio e Valentina, Maria Concetta e Angelo e Valerio e Sarah. Durante l’ultimo falò, alcune coppie sono uscite più unite, mentre altre, come Valerio e Sarah, hanno affrontato momenti difficili.

Il programma ha rivelato i destini di queste coppie nell’episodio “E poi… E poi”, guidato da Filippo Bisciglia. Tra i momenti salienti c’è stato un colpo di scena finale che ha ricevuto un voto di 9, con Bisciglia che ha condotto Rosario verso un trono illuminato, dove doveva decidere se partecipare a Uomini e Donne.

Filippo, sempre a suo agio, ha ottenuto un voto di 8 per la sua capacità di esprimere le sensazioni del pubblico, commentando il complesso triangolo tra Valerio, Sarah e Ari con l’ironica frase “che macello!”.

Lucia, da parte sua, ha avuto un voto di 5. Dopo la fine della sua storia con Rosario, ha continuato a divertirsi con vari single, sebbene abbia rivelato di essere ancora disposta a riprovare con l’ex, creando un contrasto con l’atmosfera della serata.

Infine, Valerio ha avuto un voto di 4. La sua storia con Sarah e Ari ha generato confusione, con decisioni che sembrano illogiche e conflittuali. La serata si è conclusa con un’interrogazione da parte di Bisciglia, lasciando il pubblico altrettanto confuso dalla situazione di Valerio.