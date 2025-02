Top 5 della seconda serata di Sanremo 2025: reazioni dei grandi artisti

Per la prima serata del Festival di Sanremo, la sala stampa, tv e web ha votato i 29 artisti in gara, e la top 5 è stata composta da Achille Lauro, Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. Il giorno successivo, il giudizio è passato al pubblico e alle radio, con Achille Lauro, Fedez, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi nuovamente tra i più votati.

Nella seconda serata, Alessandro Cattelan ha intervistato alcuni dei big al Dopo Festival per commentare la top 5. Rocco Hunt ha espresso il suo accordo con la selezione del pubblico, affermando che la classifica riflette la meritocrazia e i gusti degli ascoltatori. D’altro canto, Rkomi ha preferito non commentare, dichiarando di non aver sentito bene le canzoni dei colleghi. Ha sottolineato che il suo brano era qualcosa di cui tiene, e che occorre tempo per giudicare una canzone, ma ha rispettato la decisione del pubblico.

Marcella Bella ha ammesso di non aver ascoltato i brani di Corsi e Giorgia, ma ha elogiato Fedez, Achille Lauro e Cristicchi, considerandoli meritevoli della loro posizione in classifica. Ha riconosciuto che sono brani di qualità. Nessuno, però, sembra voler riconoscere un possibile risentimento per l’esclusione di altri artisti. La serata è stata caratterizzata da opinioni varie, riflettendo diverse reazioni alla competizione.