TOP 100 2024: La Selezione e la Playlist Definitiva

Come ogni anno, è stata stilata la top 100 delle hit del 2024, disponibile in versione playlist su Spotify. La classifica si basa su una media ponderata tra vendite, streaming (dati FIMI) e airplay radiofonico (EarOne).

In cima alla lista troviamo “Tuta Gold” di Mahmood, seguito da “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia. Al terzo posto, “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini, mentre Anna si posiziona quarta con “30°C” e Annalisa è quinta con “Sinceramente”. La sesta posizione è occupata dalla hit internazionale “Birds Of A Feather” di Billie Eilish. Altre canzoni di successo nella top ten includono “100 messaggi” di Lazza, “Storie brevi” di Tananai e Annalisa, e “Come un tuono” di Rose Villain con Gué.

Diversi brani provengono dal Festival di Sanremo, come “Casa mia” di Ghali e “La noia” di Angelina Mango. Anche altri artisti di spicco della musica italiana, come Emma e i Ricchi e Poveri, hanno ottenuto buoni risultati con le loro nuove uscite. Dalla lista emerge anche il cambiamento nel panorama musicale, con un aumento di canzoni straniere, arrivando a 36 su 100 nella classifica, con artisti come Dua Lipa, Eminem e The Weeknd.

Il 2024 si conferma un anno forte per i duetti, con canzoni come “Per due come noi” e “Beatrice” che evidenziano la crescente collaborazione tra artisti. Inoltre, il fatto che Mahmood non abbia avuto un brano tra i primi cinque del Festival di Sanremo non ha impedito a “Tuta Gold” di emergere come la canzone più certificata dell’anno.

Le canzoni straniere hanno visto il ritorno di artisti come Beyoncé e i Coldplay, mentre nuovi talenti come Teddy Swims e Conan Gray guadagnano visibilità. L’unico elemento di stabilità sembra essere la persistente popolarità di alcuni nomi storici della musica italiana.

Infine, la playlist è un riflesso delle tendenze musicali attuali e delle dinamiche di mercato, celebrando la varietà e la vitalità della musica contemporanea. Buon 2025 e buona musica a tutti!