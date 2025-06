Top 10 Notizie del 24 Giugno 2025: Cronaca, Politica e Attualità

Il 24 giugno 2025 ha portato diverse notizie di cronaca che richiamano l’attenzione pubblica. In un caso di faida di camorra, due uomini, Ubaldo Scamperti e Maurizio Scamperti, sono stati uccisi a Casal di Principe nel 1995; i responsabili, Aniello Bidognetti e Sebastiano Panaro, hanno ricevuto l’ergastolo.

In un’operazione contro il caporalato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha identificato irregolarità in sette aziende agricole della provincia di Caserta, rivelando che circa un quinto dei braccianti era impiegato in nero, con una multa totale di 58mila euro. Inoltre, l’inchiesta su un pullman andato a fuoco si è chiusa con Air Campania che chiede 152mila euro di risarcimenti.

Un altro episodio di violenza ha visto un uomo condannato per aver ucciso il fratello, ferendone un altro nel contesto dell’aggressione. Sulla Casilina è indagato un 21enne per omicidio stradale dopo la morte di Tiziano Castellan; un grave incidente ha anche coinvolto Matteo e Melissa, entrambi giovanissimi, per i quali si valutano reati simili.

In ambito politico, Matacena sta valutando candidati per un nuovo assessore, mentre si discute su due profili favoriti e una possibile terza alternativa.

Sul fronte attualità, la Juvecaserta affronta un debito di 107mila euro riguardante il palazzetto, mentre l’assessore ha annunciato che Pinetamare rimarrà senza acqua durante la notte per l’intera estate.

Infine, la Bufala Dop di Caserta si presenta a New York, rappresentando l’eccellenza agroalimentare italiana a livello internazionale.

