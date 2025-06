Top 10 notizie del 19 giugno 2025: cronaca, politica ed eventi

Il 19 giugno 2025 è stato caratterizzato da vari eventi di cronaca, politica e attualità.

In cronaca, un incidente mortale sulla Casilina ha visto la morte di un 48enne, conducente di un furgone, estratto dalle lamiere ma senza vita. Feriti anche cinque passeggeri nell’auto coinvolta. Un giovane di 30 anni è deceduto in un campo, con la Procura che ha aperto un’inchiesta e quattro indagati. Un ex comandante di polizia è accusato di falso per aver escluso ingiustamente una candidata da un concorso. Tre persone sono state denunciate per un tentativo di furto in un’azienda edile, due di esse identificate dopo un inseguimento. Gli episodi di intimidazione con pistole a pallini continuano a preoccupare la città. Inoltre, in sei mesi, sono stati effettuati 80 sequestri nella Terra dei Fuochi, per un valore di sette milioni di euro.

In politica, il sindaco ha riorganizzato la giunta, con tre assessori che hanno perso deleghe significative. Si è dimesso l’assessore D’Amore, mentre Barrella è diventato “super assessore”.

In attualità, Legambiente ha denunciato 318 reati contro le coste nel casertano, confermando la Campania al primo posto per violazioni ambientali. A Napoli Nord, un terreno comunale senza area di sosta per i dipendenti ha portato all’emergere di attività abusive.

Infine, nel fine settimana di giugno, si svolgeranno eventi come la Festa della Musica, i Pizza Days e varie sagre in provincia di Caserta, in coincidenza con il solstizio d’estate.

