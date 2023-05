Tooart Condivisione Schermo Wi-Fi – Ricevitore Dongle G2 WiFi Screen Sharer 1080P Supporto TV Stick Ad Alta Definizione Completo per Dispositivi Multipli

Questo è un tipo di dongle di alta qualità, dimensioni compatte, portatile e leggero, facile da estrarre e portare in giro con te. Display senza fili: connettiti al WiFi, usa Miracast, DLNA e AirPlay per eseguire il mirroring dell'intero schermo del tuo smartphone / tablet / PC su un altro display a grande schermo (come HDTV, monitor e proiettore) con interfaccia HDM-I. Adatto per famiglie, intrattenimento, affari, istruzione, formazione e così via. Puoi provare.

Caratteristiche:



Dimensioni compatte, portatile e leggero, facile da estrarre e portare in giro con te.

Display wireless: connettiti al WiFi, utilizza Miracast, DLNA e AirPlay per eseguire il mirroring dell'intero schermo del tuo smartphone / tablet / PC su un altro display a grande schermo (come HDTV, monitor e proiettore) con interfaccia HDM-I.

Dotato di pulsante per il cambio di modalità, premere questo pulsante per passare dalla modalità AirPlay a quella MiraCast.

Connessione facile, con cavo wifi, cavo USB e porta HD, facile da collegare a powerbank, alimentatore e porta USB.

Con il dongle G2, puoi goderti i tuoi video, foto e film preferiti sul display più grande della casa.

Adatto per famiglie Intrattenimento / Affari / Istruzione / Formazione. Dimensioni compatte, portatile e leggero, facile da estrarre e portare in giro con te.Display wireless: connettiti al WiFi, utilizza Miracast, DLNA e AirPlay per eseguire il mirroring dell'intero schermo del tuo smartphone / tablet / PC su un altro display a grande schermo (come HDTV, monitor e proiettore) con interfaccia HDM-I.Dotato di pulsante per il cambio di modalità, premere questo pulsante per passare dalla modalità AirPlay a quella MiraCast.Connessione facile, con cavo wifi, cavo USB e porta HD, facile da collegare a powerbank, alimentatore e porta USB.Con il dongle G2, puoi goderti i tuoi video, foto e film preferiti sul display più grande della casa.Adatto per famiglie Intrattenimento / Affari / Istruzione / Formazione.

Specifiche:



Nome: Screen Sharer

Colore: nero

Applicabile: supporto Miracast / Airplay / DLNA

Dimensioni dell'articolo: 58 * 58 mm / 2,28 * 2,28 pollici

Formato del pacchetto: 100 * 100 * 50 mm / 3,94 * 3,94 * 1,97 pollici

Peso del pacchetto: 60 g / 2,12 once Nome: Screen SharerColore: neroApplicabile: supporto Miracast / Airplay / DLNADimensioni dell'articolo: 58 * 58 mm / 2,28 * 2,28 polliciFormato del pacchetto: 100 * 100 * 50 mm / 3,94 * 3,94 * 1,97 polliciPeso del pacchetto: 60 g / 2,12 once

Lista imballaggio:



1 * Condivisione dello schermo

1 * Cavo

1 * Manuale di istruzioni

☛Dimensioni compatte, portatile e leggero, facile da estrarre e portare in giro con te.☛Dotato di pulsante per il cambio di modalità, premere questo pulsante per passare dalla modalità AirPlay a quella MiraCast.☛Connessione facile, con cavo wifi, cavo USB e porta HD, facile da collegare a powerbank, alimentatore e porta USB.☛Con questo prodotto puoi goderti i tuoi video, foto e film preferiti sul display più grande della casa.

14,99 €