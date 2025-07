Too Hot To Handle Italia: il reality dell’estate è qui!

Il mondo del gossip è in fermento per l’imminente debutto di Too Hot To Handle Italia, il reality che promette di infiammare Netflix. Finalmente, dopo una lunga attesa, la piattaforma ha rivelato che la prima edizione italiana andrà in onda venerdì 18 luglio.

La prima programmazione era prevista per maggio, ma un imprevisto ha complicato i piani. La modella Ibiza Altea, prevista tra i concorrenti, ha fatto la sua apparizione anche nel cast de L’Isola dei Famosi, scatenando un battage pubblicitario che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Alla fine, i fan del reality potranno ammirare la modella solo su Netflix, confermando che gli impegni televisivi erano incompatibili.

Too Hot To Handle è ben noto all’estero e arriva per la prima volta in Italia. In questo format, un gruppo di single attraenti viene fatto vivere in una villa tropicale a Santo Domingo, con l’intento di formare legami emotivi senza cedere alle tentazioni fisiche. Le regole sono severe: ogni contatto fisico non solo è off-limits, ma comporta anche penalità sulmontepremi finale.

A gestire i concorrenti ci sarà Fred De Palma, noto rapper italiano che condurrà il gruppo in questa avventura ricca di sfide e emozioni. Fred, pseudonimo di Federico Palana, vanta una carriera musicale che include importanti collaborazioni e performance sul palco di Sanremo.

Dopo il successo di edizioni in Brasile e America Latina, il reality si prepara a conquistare anche il pubblico europeo, e promesse di dinamiche intriganti e colpi di scena scintillanti si preannunciano per questa stagione.