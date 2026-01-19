11.5 C
TonyPitony: satira e ironia in musica italiana

TonyPitony è un artista che ha riempito il Fabrique con uno spettacolo esaurito in pochi minuti. Il suo percorso è iniziato in una delle più importanti accademie di musical inglesi e proseguito nei teatri britannici. Ora è arrivato nelle sale concerto italiane, dove sta riscuotendo grande successo. TonyPitony è un personaggio unico, che si esibisce con una maschera di Elvis e propone canzoni che raccontano ciò che vede alla tv, online e nei pensieri dei suoi amici. I suoi testi sono stati definiti divertenti, demenziali e satirici.

Il suo spettacolo non è solo un concerto, ma un’esperienza che include anche elementi di teatro e intrattenimento. TonyPitony si esibisce con una band di professionisti e propone canzoni come “My Way” di Frank Sinatra, con un tocco di satira e ironia. L’artista ha affermato di non avere nemici, se non il buonsenso, e che la sua satira è parte della cultura di ogni paese. Il suo obiettivo è quello di far ridere e divertire il pubblico, con una maschera che gli permette di raccontare ciò che vive senza essere giudicato. TonyPitony è un artista preparato e originale, che sta conquistando il pubblico italiano con la sua satira e la sua ironia.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

