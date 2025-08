Tony Renda svela i suoi progetti da DJ dopo Temptation Island

Nel mondo del gossip, si fanno sempre più pressanti i rumori riguardanti il futuro di Tony Renda, ex volto di Temptation Island. Dopo una travagliata storia d’amore con Jenny Guardiano, il dj siciliano sta finalmente trovando la sua strada.

In una recente intervista con Fanpage.it, Tony ha parlato della sua nuova carriera nel djing. Solo pochi giorni fa, ha svelato il lancio di un progetto ambizioso attraverso un video su Instagram, in cui esprime il desiderio di espandere la sua notorietà oltre la Sicilia. “Accantono un attimo la vita sentimentale per dedicarmi di più al mio lavoro”, ha dichiarato, rivelando che sono già in programma nuove date per un tour che lo porterà anche all’estero, in particolare a Ibiza.

Sebbene l’esperienza televisiva a Temptation Island non sia stata all’altezza delle sue aspettative, Tony ha metabolizzato i suoi errori e punta a un pubblico più ampio. “Non ho saputo sfruttare bene la mia visibilità,” ha confessato, sottolineando che vuole imparare dal passato.

Inoltre, l’ex concorrente ha rivelato un altro desiderio: partecipare nuovamente a un reality. Riconosce ora l’importanza di avere una voce nel mondo della televisione e si mostra aperto a future opportunità. “Oggi vorrei fare tv, un reality non mi dispiacerebbe,” ha ammesso, lasciando i fan in trepidante attesa di scoprire quali saranno i suoi prossimi passi sia in ambito musicale che televisivo.