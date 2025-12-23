Tony Pitony al Rugby Sound Festival di Legnano

Il Rugby Sound Festival annuncia il primo nome per la sua prossima edizione: l’artista concettuale siciliano Tony Pitony. Il festival si tiene a Legnano e unisce musica, performance e teatro in un’unica esperienza. Tony Pitony è noto per il suo lavoro che combina influenze eterogenee, dalla visionarietà degli anni ’60 alla musica elettronica, dall’estetica trash al fetish e all’antiproibizionismo, creando un linguaggio ironico e provocatorio.

Pitony è un artista gender fluid che sovverte stereotipi legati a sessualità, identità e narrazione storica, privilegiando un’ispirazione autentica e radicalmente personale. Dopo un’esperienza nel West End londinese, ha scelto di rompere con un sistema che standardizza l’unicità per costruire un percorso artistico indipendente. Il suo progetto si concentra sull’annientamento dell’ego e sull’abbattimento di ogni distanza tra artista e pubblico, trasformando il palco in uno spazio di relazione e partecipazione.

Tony Pitony è il fulcro di una realtà collettiva e multidisciplinare, una “famiglia creativa” che rifiuta l’arte preconfezionata e celebra l’imperfezione come valore umano e politico. Il Rugby Sound Festival, organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production con il patrocinio del Comune, si tiene nell’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona. L’evento si rinnova da anni e ogni anno sorprende con una programmazione ricca ed eclettica. Tony Pitony farà tappa a Legnano con il tour EstaTony, un’esperienza unica che combina musica, performance e teatro.