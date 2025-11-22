Tony Martin Scream recensione

L’album Scream di Tony Martin offre numerosi piacevoli rimandi al passato dell’hard rock, oltre a un paio di brani raffinati e concreti. Tony Martin è stato il cantante dei Black Sabbath in numerosi loro album e per molti è il cantante che sentono più affine, dopo Ozzy Osbourne e Ronnie James Dio.

La voce di Ronnie James Dio era calda e potente e Tony Martin, partendo da uno stile diverso, era quello che sapeva calarsi meglio di ogni altro nella sua parte, quando necessario. Questo è evidente anche nel suo album solista Scream, in particolare in Faith in Madness, che spinge con una potenza assoluta nel ritornello.

Molti si ricordano di questo album per Raising Hell, la sua apripista, che aveva quelle tastiere settantiane che richiamavano subito in causa i Rainbow, opera di Geoff Nicholls, noto anche per il suo lavoro con i Black Sabbath. La batteria in Raising Hell fu affidata a Cozy Powell, che aveva già registrato la sua parte prima di morire in un incidente stradale.

Il meglio di Scream si trova subito dopo, con Bitter Sweet, un autentico inno ai Black Sabbath, con accelerazione nella seconda metà, e Faith in Madness, anch’essa bella ritmata a metà scorrimento. Altri episodi degni di nota sono I’m Gonna Live Forever, con uno stile che gli Alice in Chains hanno ripreso in pezzi come Lesson Learned e Breath on a Window, e la traccia omonima.