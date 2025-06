Tony Hadley, ex cantante degli Spandau Ballet, discute il suo rapporto con Simon Le Bon e altre band degli anni ’80, con cui è ancora in amicizia. Ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos, che sarà pubblicata nei prossimi giorni, in concomitanza con il suo tour in Italia per celebrare i 45 anni di carriera.

