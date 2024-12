Tony Effe tiene il suo concerto di Capodanno a Roma al Palazzetto dello Sport

Tony Effe è stato escluso dal concertone di Capodanno organizzato dal Comune di Roma a causa di alcune polemiche. In risposta, ha deciso di organizzare un suo concerto privato al Palazzetto dello Sport, con i biglietti in vendita a partire dalle 19:00 di oggi. Questa scelta è stata messa in atto come reazione alle dichiarazioni del sindaco Roberto Gualtieri, che ha motivato la decisione di non far partecipare il rapper affermando che la presenza di Tony Effe avrebbe potuto dividere la città e urtare la sensibilità di molti. Gualtieri ha anche espresso delle scuse nei confronti di Tony Effe per non aver valutato prima le conseguenze della scelta. Ha chiarito che la questione non riguarda il diritto di Tony Effe di esprimersi, ma l’opportunità di usare risorse pubbliche per il concerto di Capodanno.

Il rapper, con il suo “Capodanno da Tony”, ha inteso cavalcare la polemica e monetizzare l’evento, alludendo alla possibilità di invitare alcuni amici. In un recente post su Instagram, ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto, affermando di essere sempre se stesso e di non poter essere censurato, poiché la musica riflette la sua vita e le sue esperienze. Tra gli artisti che potrebbero partecipare al suo concerto ci sono Lazza, Mara Sattei, Noemi, Emma e Mahmood, tutti solidali con Tony Effe.

Il sindaco Gualtieri ha ribadito che Roma non censura nessun artista, sottolineando la varietà musicale e la libertà di espressione nella capitale. Ha affermato che Roma è una città aperta che abbraccia l’arte e la musica in tutte le sue forme. Tuttavia, ha anche riconosciuto che determinate sensibilità devono essere rispettate, specialmente riguardo ai valori fondamentali come la libertà delle donne e la lotta contro la violenza di genere. Gualtieri ha concluso dicendo che il Concerto di Capodanno deve essere un evento che unisce la città, piuttosto che dividerla, e che parlare di censura è inappropriato.