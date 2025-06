Tony Effe svela il dissing con Fedez e Chiara Ferragni

Tony Effe ha svelato i motivi del suo controverso dissing con Fedez nel suo libro “Non volevo ma lo sono”. La relazione tra i due cantanti, inizialmente amichevole, si è deteriorata con il successo individuale di Effe, arrivato dopo i suoi inizi con la Dark Polo Gang. Il rapper racconta come Fedez, colpito dalla sua crescente popolarità, abbia tentato di riavvicinarsi, proponendogli collaborazioni e un viaggio a Coachella. Tuttavia, Effe rifiuta le offerte, innescando tensioni tra i due.

Inoltre, il libro include un episodio che coinvolge Chiara Ferragni, ex compagna di Fedez. Durante una cena con amici, Effe e Ferragni hanno interagito in modo amichevole, ma la presenza dei paparazzi ha alimentato voci su un presunto flirt, provocando una reazione immediata da parte di Fedez, che ha bloccato Effe sui social senza spiegazioni. Effe sospetta che fosse un modo da parte di Fedez per sfruttare la sua popolarità, contribuendo così alla crescita del conflitto.

Adesso si attende una risposta ufficiale di Fedez, che potrebbe chiarire ulteriormente la situazione tra i due artisti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it