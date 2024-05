Tony Effe e Gaia Gozzi in questi giorni sono in piena promozione di Sess0 e Samba, il loro nuovo singolo in rotazione radiofonica da giorni.

Gaia e Tony Effe sono perfetti insieme nel nuovo singolo https://t.co/UPiBIbYDuS — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 23, 2024

I due sono stati ospiti a Radio 105 dove Gaia ha confessato: “Tony ha un cuore dolce. All’inizio quando sentivo il trap non mi piaceva, poi ho imparato a comprendere il punto di vista dei trapper. Tony me l’ha fatto scoprire mia sorella“. La loro collaborazione, però, non è nata tramite la sorella di Gaia. “Volevo fare questo pezzo e ho pensato a lei“, ha spiegato il trapper, “Volevo fare questa cosa un po’ italo-brasiliana e lei era la tipa giusta. Ci siamo incontrati insieme non è proprio che uno ha cercato l’altro“. “Ci siamo trovati in situazioni non lavorative“, ha precisato lei, “Delle feste, ho detto ‘cavolo Tony fa ridere, è simpatico’ e poi ci siamo ritrovati in studio e abbiamo detto ‘ok usciamo questa estate’, è stato tutto molto veloce“.

Tony Effe svela con chi ha rifiutato una collaborazione, Gaia rimane sotto choc

Quando lo speaker gli ha chiesto se ci sono state delle collaborazioni richieste e mai sbocciate i due hanno risposto di sì, ma se lei è stata vaga lui ha fatto nomi e cognomi: Federico Leonardo Lucia in arte Fedez. “Se c’è un featuring che non è andato in porto? Sì. Con Fedez. Lui c’ha provato con me [a fare il featuring, ndr] ma avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto“. La reazione è Gaia è stata di choc: “Adesso avrò Fedez contro“. Questa la faccia che ha fatto:

LA REAZIONE DI GAIA MI STA MANDANDO AL CREATORE pic.twitter.com/q0dJNBr8XJ — ᴍɢ🪼 (@voltoincognito) May 28, 2024

“Lavorare con Gaia è molto divertente, è super solare e simpatica. Io sono quello più depresso” ha chiuso lui. Amen.