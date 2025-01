Tony Effe stocca Gualtieri e riabbraccia Giulia De Lellis a Sanremo

Tony Effe è stato tra i protagonisti del Capodanno 2023, suscitando molte discussioni. Escluso dal concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma per i suoi testi considerati “irrispetosi” nei confronti della parità di genere, il trapper ha organizzato un evento al PalaEur. Durante il concerto ha indossato la fascia tricolore del sindaco Roberto Gualtieri, in un gesto che ha suscitato attenzione. La serata, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti come Lazza e Capo Plaza, è stata aperta con una frecciata al sindaco, poiché nel palazzetto sono state trasmesse segnalazioni sul suo controverso status.

Tony, al secolo Nicolò Rapisarda, ha commentato le critiche ricevute, chiarendo di avere “le spalle larghe” e ringraziando i presenti per il supporto, sottolineando che la sua organizzazione dell’evento era stata affrettata. Nonostante le polemiche, l’atmosfera della serata era festosa, culminando con l’arrivo della mezzanotte.

La compagna di Tony, Giulia De Lellis, ha condiviso momenti del concerto sui social, confermando la loro relazione. Recentemente, il suo nome è stato associato al prossimo Festival di Sanremo 2025, dove potrebbe partecipare al Dopofestival insieme ad Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli. Questo evento si svolgerà dall’11 al 15 febbraio 2025 e vedrà Giulia riunirsi con il suo compagno Tony e con l’ex Irama, attualmente in gara.

Le notizie sembran confermare che Giulia De Lellis avrà un ruolo significativo al festival, aggiungendo un ulteriore livello di interesse alla sua carriera, già visibilmente legata al mondo della musica e dello spettacolo. La presenza di Tony e la storicità della loro relazione potrebbero contribuire a una narrazione avvincente durante l’evento.

In sintesi, i recenti sviluppi nella vita e nella carriera di Tony Effe e Giulia De Lellis hanno generato un vivace dibattito, con entrambi i protagonisti al centro delle attenzioni di media e fan. Il Capodanno al PalaEur è stato un’importante affermazione pubblica per Tony, e le future possibilità per Giulia al festival potrebbero proseguire la loro storia di successo nel panorama musicale italiano.