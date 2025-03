Tony Effe Sotto Indagine per Rissa in Discoteca in Costa Smeralda: Minacce al Buttafuori

Il trapper Tony Effe, insieme ad altre cinque persone, è coinvolto in un’indagine per rissa aggravata avvenuta il 18 agosto 2023 al Sanctuary, una discoteca della Costa Smeralda. I documenti dell’indagine rivelano che Tony Effe ha minacciato il bodyguard del locale dicendo: “Fateci entrare o vi ammazziamo tutti”. La situazione di tensione è esplosa dopo un divieto di ingresso a un amico di Tony, Christian Perozzi, con un passato penale per omicidio. Dopo la reazione del direttore artistico che ha negato l’accesso a Perozzi, il gruppo di Tony Effe ha aggredito il personale di sicurezza, utilizzando colpi, sedie e tavoli.

Delle otto persone sospettate, solo cinque sono state identificate, e Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, è considerato il “promotore della lite”. Altri indagati comprendono Morgan Leonardo Moricca e due residenti di Olbia, Gabriele Ritano ed Ermes Paolantonio, entrambi con precedenti per droga. Le testimonianze parlano di cinque minuti di “follia”, durante i quali sono stati distrutti diversi oggetti del locale e lanciati pietre e tavoli contro le vetrate. I danni materiali sono enormi, con un conseguente intervento delle autorità e la chiusura del locale per quindici giorni.

La notte di violenza si è conclusa con il trasporto di alcuni coinvolti al pronto soccorso. Tony Effe ha rifiutato le cure, mentre un amico ha subito fratture multiple e un addetto alla sicurezza ha necessitato di 109 giorni di trattamento per le ferite.