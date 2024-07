Cosa c’è fra Tony Effe e Giulia De Lellis? Il trapper tempo fa ha etichettato il gossip come “tutto fake” e ora, dopo un periodo di silenzio, è tornato a parlarne fra le pagine del Corriere della Sera. Perché sì, anche al CorSera interessa del flirt fra i due.

“Con le donne? Con loro sono un principe. Prima [passavo per violento, ndr], ma non lo sono. Ho fatto qualche rissa tempo fa, ma adesso ho 33 anni e capisco finalmente come funziona la vita. Magari ci sono arrivato tardi, però l’importante è crescere e migliorarsi. La mia famiglia è molto semplice. Medio-benestante. Figlio unico. Papà orafo, mamma faceva la cameriera in un hotel”.

Tony Effe rompe il silenzio sul presunto flirt con Giulia De Lellis

In merito ai gossip, Tony Effe (che si chiama così “da Tony Fornari, mio personaggio in una fiction“), ha aggiunto: “Quel che mostro sui social fa parte del sistema, tutti noi tendiamo a postare un po’ per status. Ma per quanto mi riguarda è una cosa che andrà a scemare, d’ora in poi, è da ragazzini“. Quando il giornalista ha incalzato: “Tiene parecchio impegnati riviste e siti di gossip. L’hanno paparazzata a cena a Milano con Chiara Ferragni“, il rapper ha risposto: “Scrivono la qualunque, lei è solo un’amica“. “Hanno scritto che per un vostro flirt si è rotto ogni rapporto con Fedez“, ha aggiunto il giornalista, ma anche a questa provocazione Tony ha replicato: “Ma va, figurati“. E su Giulia De Lellis: “Solo un’amica“.

Il gossip sul presunto flirt fra Tony Effe e Giulia De Lellis ha raggiunto pure…le scuole elementari. Le compagne di classe della nipote della De Lellis, infatti, ne parlano a ricreazione: “Ah voi a scuola vi mettete a parlare di queste cose?” – la reazione di lei – “A scuola si deve stare attente alla lezione, non devi parlare di me. A ricreazione vi mettete a parlare delle mie cose? A scuola non devi parlare di me, devi stare attenta alle lezioni. Digli ‘ragazzi non parliamo di mia zia’”.