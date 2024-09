Tony Effe risponde a Fedez: ‘Bugiardo cronico’ per le accuse su Chiara

Il rapper Tony Effe ha rilasciato un’intervista esclusiva a Vanity Fair, tornando a parlare del suo dissing con Fedez, un argomento che ha scatenato polemiche sui social negli ultimi tempi. Nonostante il clima teso tra i due artisti, Tony cerca di minimizzare la situazione definendola un “gioco”, sottolineando che nel rap il dissing è sempre esistito. Ha anche attaccato Fedez, accusandolo di essere un “bugiardo cronico” riguardo alla sua relazione con Chiara Ferragni, affermando che non ci siano state interazioni sospette tra loro.

Durante l’intervista, Tony non si è trattenuto dal criticare anche Chiara Ferragni, sostenendo che tirare in ballo i suoi figli, Leone e Vittoria, non fosse elegante. Ha chiarito di non aver mai parlato male di alcun bambino e ha contestato l’idea di utilizzare i bambini come scusa per proteggere la propria immagine. Questo scambio di accuse ha rinvigorito il dibattitto intorno alla loro rivalità.

In aggiunta, Tony ha commentato la presenza di Taylor Mega nel video di Fedez, affermando di aver riso guardando quelle immagini, ma ha insistito che ciò non fa di lui un misogino. Ha spiegato che il suo lavoro con le donne è rispettoso e che le liriche rap spesso trattano una vasta gamma di esperienze e prospettive, incluse quelle femminili.

Nel frattempo, Taylor Mega ha rivelato a Striscia la notizia di aver avuto una relazione con Fedez, alimentando ulteriormente le speculazioni sul presunto tradimento. Quando le è stato chiesto se il flirt fosse avvenuto mentre Fedez stava ancora con Chiara Ferragni, ha eluso la risposta, lasciando aperte molte interrogazioni.

Questa serie di dichiarazioni ha riacceso l’interesse del pubblico per il conflitto tra Tony Effe e Fedez, mentre le voci sulle relazioni amorose complicate continuano a circolare, suggerendo nuove possibilità per ulteriori dissidi musicali. In questo contesto di rivalità e tensioni, la situazione rimane incerta, rendendo possibile che nuove canzoni o confronti possano emergere in futuro.