Tony Effe, quando Gaia si è ricreduta su lui: “Avevo pregiudizi prima di collaborare”

Gaia è una femminista appartenente alla comunità LGBT+, per questo motivo prima di accettare di collaborare con Tony Effe ci ha riflettuto. Il trapper dell’ex Dark Polo Gang, infatti, vanta in curriculum numerose canzoni con epiteti sessisti e volgari. Ma a quanto pare nella vita di tutti i giorni non è come canta.

“Mi sono resa conto di quanto si sbaglia quando si giudica qualunque cosa superficialmente, basandoci sulla punta dell’iceberg. Io ho preferito parlare con lui e ho capito che le cose che lo caratterizzano superficialmente non corrispondevano con quello che vedevo io in Tony, anzi, in Nicolò” – ha dichiarato Gaia al Corriere della Sera – “Mi aveva colpita il fatto che lo pensassi molto duro quando invece era estremamente divertente e sensibile. Avevo dei profondi pregiudizi su di lui”.

Gaia ha poi continuato: “Per me il femminismo è anche integrazione, senza contare che esistono persone che viste da fuori sembrano femministe mentre dietro le quinte non lo sono. Lui è l’esatto opposto. Non voglio sviolinarlo, ma non mi sarei sentita in pace con me stessa se non avessi visto che era una persona così. Mi sono proprio ricreduta ed è stato anche un po’ terapeutico per me capire che non tutto è come sembra“.

Con 12 settimana alla #1 della classifica FIMI dei singoli più venduti, Gaia è diventata l’unica cantante donna ad esserci riuscita.