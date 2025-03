Tony Effe parla di Giulia De Lellis e Brunori Sas con Alessandro Cattelan

Nell’ultima puntata di Stasera C’è Cattelan, Alessandro Cattelan ha intervistato Tony Effe, il quale ha condiviso due importanti concetti. Il primo riguardava la sua fidanzata Giulia De Lellis, descrivendola come “molto impegnativa”. Tony ha spiegato che è abituato a non dover rendere conto a nessuno, nemmeno ai familiari, indicando che la sua relazione con Giulia rappresenta una novità per lui. Nonostante le difficoltà, si impegna al massimo per mantenere la relazione poiché Giulia mette il 100% in tutto ciò che fa.

Il secondo concetto espresso da Tony Effe riguardava il cantautore Brunori Sas, il quale confermò che l’artista era stato scambiato per il noto direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Tony ha ammesso di non conoscere Brunori inizialmente, rimanendo sorpreso dal suo talento e dal fatto che riempie i palazzetti. Brunori, parlando dell’accaduto in un’intervista a La7, ha raccontato un incontro avvenuto durante le prove. Dopo aver avuto una conversazione amichevole con Tony, quest’ultimo avrebbe poi riferito al suo manager di aver trovato il “direttore d’orchestra” simpatico, ignaro della vera identità di Brunori.

La situazione ha suscitato un certo interesse e ironia, evidenziando la leggerezza e l’umorismo con cui entrambi gli artisti affrontano le loro esperienze. L’episodio si è trasformato in un momento divertente, sottolineando anche l’ignoranza innocente di Tony in merito a Brunori, creando un legame tra i due nel mondo della musica e dell’intrattenimento.