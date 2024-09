Tony Effe: le barre contro Niky Savage e la sua risposta

Negli ultimi giorni, Tony Effe e Fedez hanno innescato una serie di provocazioni culminate nel brano "Red Bull 64 Bars", prodotto da LAX & FT Kings. In questo pezzo, Tony Effe non risparmia critiche, attaccando non solo Fedez ma anche Niky Savage. L’accusa rivolta a Niky è di essere una "copia" e di aver avuto una relazione con una ragazza passata da altri artisti come Sfera Ebbasta, BoroBoro e Shiva.

Tony si scaglia con frasi pungenti: “Ho scoperto la tua b***h, dopo l’ho passata a Sfera, dopo Boro, dopo Shiva…” e continua a sottolineare la scarsa autenticità di Niky, definendolo “una brutta imitazione” e suggerendo che non avrà mai successo, rimanendo un emergente. Le rime di Tony Effe sono aggressive e provocatorie, accennando a un senso di superiorità rispetto ai suoi avversari e sfidando Niky a trovare qualcuno in grado di difenderlo.

Niky Savage, il giovane idolo della GenZ, originario di Nicholas Alfieri, ha iniziato la sua carriera musicale dopo aver abbandonato la scuola a 16 anni. Nel condividere la sua storia, ha evidenziato il supporto materno alla sua decisione di dedicarsi completamente alla musica. Ha pubblicato il suo primo singolo "Trust No One" nel 2021, ma è stato solo con "Yamamay", distribuito da Warner Music nel febbraio 2023, che ha visto un vero e proprio decollo della sua carriera. La sua collaborazione con Anna nel brano "TT LE GIRLZ" ha già raggiunto il disco d’oro prima di essere ufficialmente rilasciato come singolo.

L’artista ha anche attirato l’attenzione per il controverso featuring con Fedez nel brano "DiCaprio", in cui lancia una frecciatina a Chiara Ferragni. Rispondendo alle critiche di Tony, Niky Savage si sta preparando a registrare un potenziale diss, alludendo a una collaborazione con Fedez per affrontare la controversia, mostrando così la sua determinazione e voglia di rivalsa in un panorama musicale competitivo e in continua evoluzione. La rivalità tra Tony Effe, Fedez e Niky Savage sembra destinata a intensificarsi, offrendo agli ascoltatori nuove opportunità di musica e drama.