Tony Effe lancia i calzini usati: una fan li prende ma ha la fobia dei piedi.

Lo scorso sabato, Tony Effe ha tenuto un concerto a Roma che ha registrato il tutto esaurito, ospitando diversi artisti amici come Geolier, Emma e Gaia. Tra il pubblico si trovava anche la sua fidanzata Giulia De Lellis, che si è presentata con un look da trapperina. Tuttavia, la notizia che ha catturato l’attenzione riguarda il gesto di Tony alla fine dello spettacolo: ha deciso di regalare ai suoi fan i vestiti che indossava, lanciando nella folla le scarpe, la maglietta e persino i calzini. Il video dell’evento è diventato virale, e molti avrebbero pagato per accaparrarsi anche solo un calzino sudato del rapper.

Una delle fortunate fan che ha afferrato uno dei calzini lanciati da Tony Effe è una tiktoker di nome Aur, che ironicamente ha confessato di avere una fobia per i piedi. Intervistata da Webboh, Aur ha rivelato di essere una grande fan e di avere intenzione di conservare il calzino, ma non è sicura su come farlo. Potrebbe addirittura pensare di incorniciarlo in un quadretto dedicato. Nonostante la sua fobia, ha scherzato dicendo: “Sicuramente non verrà messo tra i miei di calzini.” Questo aneddoto ha aggiunto un tocco di ironia alla situazione, rendendo il tutto ancora più memorabile.

La scena del concerto e il gesto di Tony Effe hanno messo in evidenza non solo la sua voglia di interagire con i fan, ma anche il loro entusiasmo e affetto nei suoi confronti. La fan che ha preso il calzino al volo, diventata in un certo senso protagonista della serata, rappresenta l’emozione e la connessione che i fan possono avere con i loro artisti preferiti. La fantasiosa idea di preservare un calzino sudato in un quadretto non fa altro che sottolineare l’importanza del momento e il legame che si crea durante tali eventi.

In conclusione, il concerto di Tony Effe a Roma ha regalato ai fan non solo musica, ma anche ricordi inaspettati e divertenti, che rimarranno impressi nella memoria collettiva, testimonianza della magia che si può creare durante una serata di musica dal vivo.