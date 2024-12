Tony Effe: La Risposta al Capodanno di Roma con il Suo Concerto – Una Provocazione per Gualtieri

Dopo le esclusioni di altri artisti dall’evento di Capodanno a Roma, Tony Effe ha annunciato la sua esibizione in un’altra location. Il trapper, escluso dal concerto al Circo Massimo a causa delle proteste politiche, si esibirà invece al Palaeur nella stessa notte, dando appuntamento ai suoi fan sulla sua pagina Instagram.

Nicolò Rapisarda, nome d’arte di Tony Effe, ha scelto di tornare sul palco per celebrare la fine del 2024 e l’inizio del 2025 presso il Palazzo dello Sport di Roma, dopo che anche Mahmood e Mara Sattei hanno deciso di non partecipare al concerto ufficiale. Mercoledì 18 dicembre, l’artista ha rotto il silenzio, affermando: “Faccio musica, e la musica non può essere censurata” e ringraziando i suoi fan per il supporto ricevuto.

In merito alla situazione al Circo Massimo, con l’esclusione di Tony Effe e la defezione di Mahmood e Mara Sattei, il Campidoglio non ha ancora commentato. Le incertezze sul concerto al Circo potrebbero lasciarlo vuoto per la notte di Capodanno. Selvaggia Lucarelli ha difeso Tony Effe dopo la sua esclusione, criticando le accuse di sessismo sui suoi testi.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha risposto alle polemiche, dichiarando che la città è “aperta e libera” e che ama l’arte e la musica. Ha sottolineato come Tony Effe in passato si sia esibito a Roma in altre occasioni e ha ribadito che l’evento di Capodanno deve essere un’unione e non una divisione. Gualtieri ha considerato fuori luogo il termine “censura” e ha annunciato che per Capodanno ci saranno altre iniziative.

Rimane quindi da capire quali saranno le prossime mosse per l’evento al Circo Massimo, mentre Tony Effe prepara il suo concerto al Palaeur, pronto a festeggiare con i suoi fan. La situazione continua a evolversi, ma per ora l’arte e la musica si trovano al centro di un dibattito che coinvolge il pubblico e la politica.