Tony Effe, il presunto motivo per cui gli è stata tolta la collana: “20 mila euro”

La collana di Tony Effe è diventata il simbolo dello scandalo di questa edizione del Festival di Sanremo. In un’intervista, il rapper ha espresso la sua indignazione per il fatto che gli è stata tolta prima di salire sul palco, paragonando la collana ai capelli di Sansone. La Rai ha giustificato la decisione affermando che il gioiello era riconoscibile e poteva rappresentare pubblicità occulta, in violazione delle regole del Festival riguardo all’associazione di loghi e marchi con gli artisti. La normativa viene controllata da funzionari della Rai prima delle esibizioni.

Fabrizio Corona ha aggiunto ulteriori dettagli nel suo podcast, rivelando che la rimozione della collana sarebbe stata legata a un accordo pubblicitario da 20.000 euro tra Tony Effe e Tiffany, dato che il rapper aveva taggato il marchio sui social media. Ha anche sottolineato che al Festival, gli stylist dettano le regole, come dimostrato dalla situazione con Chiara Ferragni, che riceveva compensi da stilisti, mentre le altre donne indossavano abiti in linea con le norme del Festival senza ricevere pagamenti.

Corona ha osservato che Tony Effe si è lamentato per il trattamento ricevuto, ma ha fatto notare che altri artisti non avevano un accordo pubblicitario così vantaggioso. La polemica si è quindi incentrata non solo sulla collana, ma anche sulle dinamiche di potere tra artisti e stylist durante il Festival. In sostanza, la controversia solleva interrogativi su come vengono gestiti gli interessi commerciali e l’immagine degli artisti durante eventi di grande visibilità come Sanremo.