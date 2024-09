TONY EFFE: Il Nuovo Volto di Red Bull 64 Bars [Ascolta il Brano]

Il protagonista del quinto episodio della nuova stagione di RED BULL 64 BARS è TONY EFFE. Il brano è disponibile da oggi, 17 settembre, sul canale YouTube Red Bull Droppa e rappresenta un nuovo traguardo per il format musicale, che ha già visto la partecipazione di artisti come Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive. RED BULL 64 BARS è diventato un punto di riferimento nella scena rap e urban italiana, contribuendo a definire il panorama musicale del paese.

Il format si distingue per il suo approccio innovativo, riportando il rap alle sue radici attraverso una sfida creativa che unisce MC e beatmaker. Ogni artista ha l’incarico di creare 64 barre di rap puro, senza ritornelli, promuovendo una forma d’arte che enfatizza la liricità e la tecnica. Le 64 barre di TONY EFFE si allineano perfettamente con questa filosofia, portando freschezza e spunti provocatori.

Il brano di TONY EFFE contiene riferimenti diretti ad altri artisti e a situazioni del rap, inserendo elementi di dissing che dovranno essere scoperti dagli ascoltatori. La lirica è audace e provocatoria, caratteristica che ha contraddistinto gran parte del lavoro dell’artista.

Inoltre, il live show per presentare le sue barre si terrà il 4 ottobre a Napoli, in Piazza Ciro Esposito, nell’ambito della terza edizione di RED BULL 64 BARS LIVE. TONY EFFE condividerà il palco con nomi noti come Artie 5ive, Dat Boi Dee, Guè, Kid Yugi e Massimo Pericolo. Durante l’evento, ci saranno anche esibizioni pre-show di artisti emergenti e noti, rendendo la serata un evento imperdibile per gli appassionati di rap.

I biglietti per il live sono già disponibili. Il format RED BULL 64 BARS continua a mostrare la potenza creativa della scena musicale italiana, promuovendo una cultura rap viva e vibrante. Con TONY EFFE ora sotto i riflettori, i fan possono aspettarsi un’ulteriore evoluzione del genere, in un contesto che celebra la lirica e l’autenticità degli artisti.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web e il canale YouTube di Red Bull.