Tony Effe fuori dal concerto di Roma, la replica di Gualtieri alle polemiche

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato che “Roma Capitale non censura nessuno”, in risposta alle polemiche relative al concertone di Capodanno dopo la richiesta di un passo indietro a Tony Effe e il forfait di Mahmood e Mara Sattei. Gualtieri ha sottolineato che Roma è una città aperta e libera che celebra l’arte e la musica in tutte le sue forme e ha difeso la pluralità delle idee, affermando che parlare di censura è fuori luogo. Tuttavia, ha riconosciuto che le sensibilità su temi come la libertà delle donne e la lotta contro la violenza si sono urtate.

Tony Effe ha risposto sui social dicendo che la musica non può essere censurata; ha ringraziato i colleghi che lo supportano e ha annunciato la sua presenza a Sanremo. Mahmood, d’altro canto, ha dichiarato che l’esclusione di Tony Effe è una forma di censura e ha deciso di non partecipare al Capodanno. Anche Mara Sattei ha espresso il suo disaccordo, dicendo di non trovare corretto impedire a un artista di esibirsi.

Emma Marrone ha sostenuto Tony Effe, definendo brutto il gesto di escluderlo e denunciando una forma di censura inaccettabile. Lazza ha commentato la questione criticando il modo in cui gli artisti rap vengono trattati, mentre Kid Yugi ha chiesto ai colleghi di non affiancarsi a chi è stato censurato. Povia ha sottolineato che la censura è brutta, mentre Morgan ha adottato un punto di vista diverso, dichiarando che l’assenza di Tony Effe non cambia nulla.

Noemi ha anch’essa manifestato il suo sostegno, affermando che censurare gli artisti non è la soluzione. Francesco Baccini ha commentato la scelta del Comune come un “regalo di Natale” per Tony Effe, suggerendo che l’amministrazione avrebbe dovuto informarsi meglio prima di ingaggiarlo. La richiesta di un passo indietro è arrivata dopo giorni di polemiche legate ai testi di alcune canzoni di Tony Effe, considerati misogini. Gualtieri ha chiarito che la questione non riguarda il diritto di Tony Effe di esibirsi, ma l’utilizzo di risorse pubbliche e l’impatto che la sua presenza avrebbe potuto avere sulla città.