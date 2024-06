Tony Effe, Fedez polemizza sul mancato duetto: “Ecco com’è andata con lui”

Tony Effe e Fedez da aprile hanno smesso di seguirsi sui social e quando qualche giorno fa, ospite in radio, il trapper ha dichiarato di aver rifiutato una collaborazione col collega, ha fatto molto rumore. “Se c’è un featuring che non è andato in porto? Sì. Con Fedez. Lui c’ha provato con me [a fare il featuring, ndr] ma avevo il pezzo con Gaia e quindi non l’ho fatto“.

La stessa domanda gliel’ha fatta a Fedez anche GrenBaud su Twitch e lui ha risposto senza problemi, senza però mai citare espressamente il nome di Tony Effe.

“Se mi è capitato di ricevere dei no come featuring? Beh, ho letto l’intervista di una persona e l’ha messa giù un po’ strana. Nel senso che se andiamo in palestra ti faccio ascoltare una canzone e ti dico ‘fammi sapere se vuoi fare una strofa’, non mi sembra che sono venuto sotto casa tua a farti un b0cchino e ad implorarti di fare una canzone insieme. Poi, che tu abbia voglia di dirlo in pubblico bisognerebbe un po’ indagare su cosa ti porta a dirlo in pubblico. Cioè? Cioè quello che sto dicendo”.

Su cosa bisognerebbe indagare? Una spiegazione alla loro presunta lite ce l’ha data tempo fa Gabriele Parpiglia su RTL parlando di “messaggi” fra Fedez e Taylor Mega che avrebbero parecchio infastidito Tony Effe che con l’influencer ha avuto una storia. Che sia questo il motivo per cui ha smesso di seguirlo su IG e ha rifiutato di fare una collaborazione con lui?