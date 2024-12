Tony Effe escluso dal Concerto di Capodanno 2025 a Roma: L’annuncio di Gualtieri e le ripercussioni su Sanremo

Bufera su Tony Effe, cantante romano, dopo che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lo aveva annunciato come uno dei protagonisti del Concerto di Capodanno 2025, per poi ritirare l’invito a causa delle polemiche suscitate. La decisione ha generato discordia sia tra le forze politiche di sinistra che di destra, mettendo in discussione anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Personaggi politici come Maurizio Gasparri e organizzazioni come il Codacons hanno contestato il fatto che un artista come Tony Effe, i cui testi sono stati ritenuti offensivi verso le donne, avesse ottenuto uno spazio in un evento pubblico.

Il sindaco Gualtieri, durante una conferenza stampa, aveva annunciato la lineup del concerto, che comprendeva anche artisti come Mahmood e Mara Sattei. Tuttavia, a causa delle forti critiche da parte di associazioni e politici, il Comune ha successivamente richiesto a Tony Effe di rinunciare alla sua esibizione, per evitare divisioni all’interno della città. Le donne del Partito Democratico (Pd) e di Azione avevano infatti sollecitato il sindaco a rivedere la scelta, sottolineando il contenuto problematico dei testi di Tony Effe.

Il sindaco ha poi chiarito che non si trattava di censura, ma di un passo necessario per non urtare la sensibilità dei cittadini. Gualtieri ha riconosciuto che avrebbero dovuto riflettere meglio sulla questione prima di annunciare il concerto e si è scusato con il cantante per la situazione, affermando che non ci sarebbero stati problemi economici in quanto non erano stati firmati contratti.

Nonostante il ritiro dal Concerto di Capodanno, la presenza di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025 resta incerta. Gasparri ha chiesto alla Rai di rivalutare l’inclusione di rapper considerati inadatti per le loro liriche offensive. Anche il Codacons ha espresso preoccupazioni, affermando che se i testi di Tony Effe non erano appropriati per Capodanno, non dovrebbero esserlo neanche per un evento di grande risonanza come Sanremo. La questione si fa quindi complessa, sollevando interrogativi sulla relazione tra musica, contenuti e responsabilità sociale.