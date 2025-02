Tony Effe: “Ecco perché ho rimosso tutti i tatuaggi”

Ieri sera al Festival di Sanremo, Tony Effe ha sorpreso il pubblico presentandosi senza tatuaggi, un cambiamento inaspettato per il rapper noto per il suo look caratterizzato da inchiostro sul volto e collo. Questa trasformazione ha lasciato i fan a bocca aperta. Oggi pomeriggio, in un collegamento al Tg1, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta: “Mi sono tolto tutti i tatuaggi per presentarmi come mamma m’ha fatto. Non era un altro Tony Effe, ero sempre io, però più pulito”. Ha condiviso le sue emozioni, dicendo di sentirsi ansioso e di sperare in una performance migliore giovedì, soprattutto con l’arrivo di sua madre per supportarlo. Ha notato che i tatuaggi lo avevano “mascherato”, e sentiva la necessità di mostrarsi più autentico.

Riguardo ai suoi tatuaggi passati, ha affermato di non essersi mai pentito di loro e di aver voluto mostrarsi “un po’ a nud0” per il pubblico. Durante l’evento, ha anche parlato di Giulia De Lellis, confermando la sua presenza a Sanremo e descrivendola come “una grande guerriera” che lo aiuta sia nel lavoro che nella vita quotidiana. Infine, ha condiviso la sua emozione per gli ospiti, in particolare per Giorgia e Simone Cristicchi, che gli hanno toccato il cuore con le loro esibizioni. Tony Effe si sta quindi preparando a vivere un Sanremo speciale, con un approccio rinnovato e il supporto delle persone a lui care.