Tony Effe e Totti: Provocazione al Circo Massimo di fronte a Gualtieri

Tony Effe ha annunciato il suo prossimo concerto al Circo Massimo di Roma per il 6 luglio 2025, attraverso un video con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Nel filmato, il trapper gioca a palleggio con Totti, ma in un momento di distrazione colpisce un cartellone pubblicitario con l’immagine del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Totti commenta sarcasticamente: “Attento, che non ti fanno fare il concerto”, insinuando polemiche legate all’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno a causa dei testi considerati misogini.

Il video serve anche per promuovere la data del concerto, con Totti che assicura la sua presenza all’evento. I biglietti per il concerto sono già in vendita e sono disponibili in diverse categorie. Il Circo Massimo rappresenta un’importante tappa nella carriera di Tony Effe, specialmente dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

La controversia per il concerto di Capodanno risale al 31 dicembre 2024, quando il Comune di Roma aveva pianificato un evento con vari artisti, tra cui Tony Effe. Tuttavia, la sua partecipazione era stata messa in dubbio a causa di critiche sui testi delle sue canzoni. A dieci giorni dall’evento, il trapper fu escluso, portando alla ritirata di altri artisti come Mara Sattei e Mahmood.

La scena tra Tony Effe e Totti, unita alle polemiche con Gualtieri, riflette le tensioni tra cultura pop e istituzioni, mettendo in luce il dibattito sui testi della musica contemporanea.