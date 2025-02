Tony Effe e Giulia De Lellis a Sanremo: Rumors su una Proposta di Matrimonio tra Dolcezze e Passioni

Il Festival di Sanremo si avvicina e Tony Effe attira l’attenzione con un chiosco temporaneo di street food romano, in collaborazione con Giulia De Lellis e lo chef Ruben Bondì. La coppia è tra le più commentate del momento e ci sono voci su una possibile proposta di matrimonio, magari sul palco dell’Ariston. Tony Effe, uno dei 29 cantanti in gara, ha aperto il chiosco “Damme da magnà”, ispirato al suo brano “Damme ‘na mano”, dove offre specialità romane come maritozzi e polpette. Il chiosco è stato ben accolto e ha contribuito a incrementare la sua popolarità.

Le speculazioni sui preparativi per un matrimonio sono alimentate anche dalla stampa, che riporta che Tony Effe avrebbe ordinato 4000 rose rosse per Giulia durante il Festival. Nonostante la curiosità crescente, il rapper ha risposto con un “no comment” riguardo a una possibile proposta di matrimonio durante l’evento. Il gesto romantico, previsto per il 14 febbraio, sarebbe un modo per distogliere l’attenzione dalle polemiche legate alla presenza di Fedez, soprattutto in un momento complicato della sua carriera.

Le voci circa un imminente matrimonio circolano da dicembre, quando Tony ha regalato a Giulia un anello in oro bianco con un diamante ovale da 2,5 carati. Sebbene entrambi non abbiano confermato nulla, molti scommettono che, se la fatidica domanda dovesse arrivare, la risposta sarebbe affermativa. La situazione attira grande interesse sia per la storia d’amore che per le dinamiche del Festival stesso.