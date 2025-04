Tony Effe contro Fedez, nuovo botta e risposta: “Fa il carabiniere”

Negli ultimi episodi di “Lo Stato delle cose”, Massimo Giletti ha esaminato il caso di Tony Effe e l’indagine per rissa avvenuta nella Costa Smeralda nel 2023. Secondo il programma, l’alterco sarebbe iniziato dopo che un amico di Tony, Christian Perozzi, è stato respinto all’entrata di un locale. Perozzi è anche implicato nella morte del musicista Alberto Bonanni, per la quale sono state emesse condanne a anni di carcere per vari coimputati.

Giletti, insieme a Fabrizio Corona, ha anche seguito la situazione di Luca Lucci e della curva Sud, intervistando Fedez, che ha ironicamente commentato: “Ora che c’è un altro rapper indagato per rissa fate sei mesi di inchiesta?”.

Tony Effe ha risposto a Fedez, definendolo “carabiniere” per il suo ruolo nel divulgare informazioni sulla vicenda. In un’intervista, ha negato di aver commesso gli atti di violenza di cui è accusato, affermando che saranno chiariti in un processo.

Fedez ha criticato Giletti per aver trasformato l’inchiesta in gossip, sostenendo di non voler partecipare a talk show di quel tipo. Ha anche chiarito che non era indagato nella stessa inchiesta, accusando Giletti di avere amici con precedenti penali e di utilizzare queste informazioni a suo favore.

Questo scambio di opinioni si inserisce nel contesto di un programma che affronta vari temi, tra cui politica e diritti, accanto a controversie nel mondo della musica. Stasera, “Lo Stato delle Cose” affronterà argomenti come falsi diplomi e il caso Tony Effe.