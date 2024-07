Tony Effe confessa di flirtare con una vip sposata: “Mi scrive vediamoci”

Ieri sera Italia1 ha trasmesso una replica de Le Iene con protagonisti Nicolò De Devitiis e Tony Effe. La iena, ora tornato single dopo la rottura con Veronica Ruggeri, lo scorso dicembre ha passato 48 ore col trapper e il risultato è stato scoprire che in privato canta Tiziano Ferro, che sua mamma si lamenta dei molti tatuaggi, che con suo padre non ha un grandissimo rapporto, che non riesce a dormire con nessuna ragazza che non sia la sua fidanzata e che flirta con una donna famosa sposata.



Siete pronti a passare 48 ore con Tony Effe e Achille Lauro? Appuntamento a questa sera, in seconda serata su Italia1, con la quarta puntata di “Le Iene presentano: Vite Spericolate” insieme al nostro @nicdedevitiis #LeIene #ViteSpericolate pic.twitter.com/ci6yAT6Ybx — Le Iene (@redazioneiene) July 3, 2024

Tony Effe confessa a Nicolò De Devitiis di flirtare con una vip sposata: “Mi scrive vediamoci”

Durante la notte passata insieme, De Devitiis ha chiesto a Effe di fargli vedere un po’ i DM di Instagram scoprendo che molte spunte blu gli scrivono. Compreso una donna sposata! Questa qua sotto è stata la loro conversazione:

– De Devitiis: “Fammi vedere un po’ i messaggi privati”.

– Effe: “Questa chi è che non la conosce! Cosa mi scrive? Ma niente di che. Che fai? Dove stai? Vediamoci”.

– De Devitiis: “…Mi ti farei!”

– Effe: “Mò le rispondo”

– De Devitiis: “Oh questa è famosissima, ma è impegnata!”

– Effe: “Sì va beh, ma dove c4zz0 vivi, nel paese dei balocchi?”

– De Devitiis: “E’ sposata!”

– Effe: “E quindi?”.

Chi è la donna sposata che lo scorso dicembre flirtava con Tony Effe su Instagram? Nel dubbio, non è stata l’unica.

– De Devitiis: “Pure con questa? Io ce l’ho il suo numero”.

– Effe: “No con il numero è brutto”.

– De Devitiis: “E come fai, col piccione viaggiatore?”

– Effe: “La devo beccare fratè, la devo guardare, ci devo parlare negli occhi..”.

I due poi si sono messi a dormire e la mattina, De Devitiis ha trovato Tony così:



Ecco un po’ di loro foto: