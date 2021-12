40mila euro di risarcimento e obbligo di consegnare i pacchi alimentari della Caritas: è questa la condanna che è stata inflitta al trapper Tony Effe, cantante della Dark Polo Gang, accusato di aver provato una rissa. La notizia della condanna è stata riportata da Andrea Ossino su Repubblica.

La condanna è di ieri, ma il fatto risale a febbraio del 2019 quando in piena notte, al di fuori di un locale in Via degli Avignonesi, un ragazzo ha iniziato a riprendere con il proprio smartphone il trapper. “Se non ci dai il cellulare ti ammazziamo“, la minaccia ricevuta. Il ragazzo ovviamente non ha assecondato e si è ritrovato con una frattura alla mandibola. Quella mandibola al trapper è costata ben 40mila euro.

Tony Effe, lo sfogo subito dopo il primo processo

Tony Effe, compagno (o ex) di Taylor Mega, all’epoca aveva commentato il processo con un video su Instagram, in cui disse: “Allora a me mi denunciano, mi chiedono i soldi, quando io da Milano devo venire a Roma per fare un processo gratis. Cioè io prendo un treno per venire a Roma gratis, non va bene. Se devo venire in tribunale pagatemi“.

Ma alla fine a pagare è stato proprio lui.