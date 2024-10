TONY EFFE: Concerto Live a Milano con RTL 102.5 e Radio Zeta [Dettagli e Scaletta]

Dopo il successo del concerto sold out al Palazzo dello Sport di Roma il 5 ottobre, Tony Effe si prepara a un nuovo appuntamento del suo ICON TOUR. L’evento di Milano, previsto per stasera, si prospetta eccezionale, con la partecipazione di special guest di spicco della scena urban e rap italiana. Questi artisti contribuiranno a creare un’atmosfera travolgente, interpretando sia le nuove hit che i brani cult che hanno consacrato Tony Effe come una delle voci più influenti del rap italiano.

I fan potranno godere della celebrazione a ritmo di “Sesso e Samba”, un brano di grande successo realizzato con Gaia, che ha dominato le classifiche FIMI/GfK per ben 12 settimane consecutive. Questo brano ha raggiunto la certificazione di Doppio Disco di Platino. Inoltre, verranno eseguiti i pezzi dell’album ICON, il secondo lavoro da solista di Tony, che ha ottenuto il riconoscimento di Triplo Disco di Platino ed è stato l’album più venduto nei primi sei mesi del 2024.

La scenografia del concerto rifletterà perfettamente le vibes distintive di Tony Effe, rendendo l’ICON TOUR una vera e propria celebrazione della sua carriera e della sua influenza nella storia della trap.

Il concerto di Milano sarà trasmesso in diretta da RTL 102.5 e Radio Zeta sabato 12 ottobre dall’Unipol Forum, a partire dalle 21:00. Gli ascoltatori potranno seguire l’evento su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre e 735 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

La scaletta del concerto comprende una serie di brani iconici, tra cui canzoni come “BOSSICON”, “CARRARA”, “Colpevole”, “Balaclava” e ovviamente “Sesso e Samba”. La presenza di pezzi della Dark Polo Gang e diverse cover arricchiranno ulteriormente l’esperienza musicale della serata.

I fan possono seguire Tony Effe sui social media per aggiornamenti e contenuti esclusivi attraverso il suo profilo Instagram. Il concerto rappresenta un importante momento di aggregazione e festa per tutti gli amanti della musica rap e urban, consolidando ulteriormente il posto di Tony Effe nella musica contemporanea.