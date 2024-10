TONY EFFE: Concerti Imperdibili a Roma e Milano [Info e Biglietti]

A giorni partirà l’ICON TOUR di Tony Effe, il rapper noto per la sua energia travolgente. Questo segna la sua prima volta nei palasport con due concerti esclusivi, previsti per il 5 e il 12 ottobre. A Roma, il concerto si svolgerà al Palazzo dello Sport, ed è già sold out, mentre a Milano l’evento si terrà all’Unipol Forum. Entrambe le date, organizzate da Vivo Concerti, presenteranno ospiti speciali della scena rap e urban italiana, rendendo i concerti ancora più imperdibili.

Durante questi show, i fan potranno godere di successi come “Sesso e Samba”, una collaborazione con Gaia che ha dominato le classifiche estive, raggiungendo il Doppio Disco di Platino e restando in vetta per 12 settimane. Inoltre, saranno presentati brani dall’album ICON, il secondo lavoro da solista di Tony, che ha ottenuto il Triplo Disco di Platino ed è stato l’album più venduto nei primi sei mesi del 2024.

ICON TOUR non sarà solo un concerto, ma una vera e propria celebrazione della carriera di Tony Effe, mettendo in evidenza la sua imponente influenza nel panorama della trap. La scenografia sarà curata per riflettere le vibes dell’artista e offrirà un’esperienza visiva unica. I concerti rappresenteranno anche un’occasione per eseguire in diretta i brani di ICON, che ha recentemente ottenuto la certificazione Disco d’Oro e figura al primo posto nella classifica FIMI/GfK.

Per chi fosse interessato, i dettagli sui biglietti sono disponibili, con l’evento di Roma il 5 ottobre e quello di Milano il 12 ottobre. I fan possono seguire Tony Effe sui suoi canali social per ulteriori aggiornamenti sulle sue attività e concerti futuri. L’ICON TOUR si preannuncia come un evento che rimarrà nella memoria dei partecipanti, promettendo emozioni e un divertimento senza precedenti.

In sintesi, il tour sarà un’opportunità imperdibile per vivere direttamente la passione e il talento di uno dei rapper più in voga del momento.