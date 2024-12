TONY EFFE: Capodanno in Solitaria al Palazzo dello Sport di Roma [Info e Biglietti]

Tony Effe, dopo l’evento di Capodanno al Circo Massimo, ha annunciato un nuovo concerto per il 31 dicembre presso il Palazzo dello Sport di Roma. Questa serata speciale è stata ideata dall’artista per festeggiare la musica insieme al suo pubblico. Effe ritorna al Palaeur, dove solo pochi mesi fa ha tenuto un straordinario show sold out del suo ICON TOUR a ottobre.

Inoltre, a febbraio 2025, Tony Effe salirà sul palco dell’Ariston per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, presentando il brano “DAMME ‘NA MANO” (Island Records), che è già disponibile per il pre-save. Questa sarà la prima volta per il noto artista della scena trap italiana al festival, e avviene in un periodo ricco di successi, dopo aver ricevuto numerosi riconoscimenti. Il suo album “ICON” ha visto diverse collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti della musica rap e trap e, nel primo semestre del 2024, è stato il disco più venduto secondo la chart Top of The Music di FIMI/GfK. Inoltre, ha dominato le classifiche estive con il brano “Sesso e Samba”, che ha raggiunto la certificazione di Quadruplo Disco di Platino, diventando il simbolo dell’estate italiana.

Per quanto riguarda l’evento di Capodanno, nella giornata di giovedì 19 dicembre, i biglietti saranno disponibili a prezzo calmierato a partire dalle ore 19:00 su Ticketone. L’evento si svolgerà il 31 dicembre 2024 presso il Palazzo dello Sport di Roma, dove i fan potranno vivere una notte indimenticabile con Tony Effe.

Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il profilo Instagram dell’artista all’indirizzo https://www.instagram.com/tonyeffebaby777.