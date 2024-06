Tony Effe canta e balla con Belen al matrimonio di Cecilia e Ignazio

Non soltanto Giulia De Lellis e Andrea Damante, al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’era anche un altro personaggio molto chiacchierato in questo periodo: Tony Effe. Il rapper non ha tradito il suo “stile” e si è presentato alle nozze con un completo singolare: pantalone elegante e gilet, ma senza la camicia.

Tony Effe si esibisce insieme a Belen Rodriguez al matrimonio di Cecilia e Ignazio.

Dopo la cerimonia e la cena, l’ex membro della Dark Polo Gang ha animato la serata con un mini concerto. Tony Effe ha cantato Gli Ostacoli del Cuore di Elisa e poi la sua nuova hit (che sarà quasi certamente il vero tormentone di questa estate), Sess0 e Samba ed è stato raggiunto in pista da Belen Rodriguez che ha ballato con lui davanti agli invitati. Prima che la canzone finisse, Cecilia e Ignazio hanno raggiunto i due performer e si sono messi a ballare e Belen ha preso il microfono ed ha canticchiato sopra la base.

E tra gli invitati che si sono goduti la performance c’era anche una persona che in qualche modo è legata al rapper romano. Giulia De Lellis – che alle nozze di Cecilia e Ignazio ha rivisto anche l’ex Andrea Damante – la settimana scorsa è stata paparazzata a cena fuori con il cantante: “Che cosa ci fanno insieme? Prima si parlava di un flirt tra lui e Chiara Ferragni, ma i due sono solo amici. – si legge su Chi – E ora entra in scena Giulia De Lellis, di nuovo single dopo aver archiviato la breve storia con Giano Del Bufalo. In queste foto la vediamo a Napoli accanto al giovane al termine del concerto di Geolier allo stadio Maradona. I due si sono allontanati insieme dal locale verso le tre di notte. E ora la domanda di rito: è nata una nuova coppia? Lo scopriremo presto. Certo è che questa estate, appena iniziata e si preannuncia ricca di colpi di scena tra Sess0 e samba“.

Più che un matrimonio una puntata di Dynasty.

TONY CHE CANTA SESSO E SAMBA CON BELEN AL MATRIMONIO DI IGNAZIO E CECILIA IL MULTIVERSO #ignaechechu pic.twitter.com/pqU1Kl45ss — and vs maturità (@perfextnoww) June 30, 2024

mai mi sarei aspettata di vedere tony effe cantare insieme a belen sesso e samba al matrimonio di cecilia e ignazio

questo 2024 mi sta davvero stupendo pic.twitter.com/pqU1Kl4Di0 — and vs maturità (@perfextnoww) June 30, 2024