Tony Effe batte Fedez nelle recensioni di Sanremo 2025: cosa hanno scritto i giornalisti

Le pagelle delle canzoni del Festival di Sanremo 2025 vedono un confronto tra Tony Effe e Fedez, due artisti che si sono sfidati attraverso dissing nell’estate precedente. I critici concordano: Tony Effe prevale al primo ascolto.

Fedez presenta il brano “Battito”, un pezzo che affronta il tema della depressione. L’incipit del brano offre un messaggio potente e intimo, ma alcuni lo trovano troppo esplicito. La sua performance potrebbe dare vita a un testo altrimenti statico. Davanti a un brano che esprime fragilità con riferimenti autobiografici, Fedez sembra cadere nello stereotipo consueto del suo stile.

Al contrario, Tony Effe sorprende con “Damme ‘na mano”, una canzone pop con influenze di tango, mostrando anche abilità vocali. Gioca con la cultura romanesca, combinando elementi di folk contemporaneo con testi provocatori che catturano l’attenzione. L’originalità del suo brano potrebbe conquistare un pubblico più ampio rispetto a quanto ci si aspetterebbe da un artista trap.

I voti dei critici sono eloquenti: Fedez ottiene un 6/7 per la sua proposta che, sebbene affronti temi complessi, potrebbe risultare meno incisiva. Tony Effe, invece, riceve un 8 per il suo messaggio fresco e coinvolgente, descrivendo un’immagine vivace delle debolezze umane attraverso una narrazione accattivante.

In sintesi, mentre Fedez continua a lottare con le sue fragilità artistiche, Tony Effe si distingue per la sua capacità di reinventarsi e di parlare a un pubblico più vasto. La performance di entrambi sul palco di Sanremo sarà cruciale per confermare le aspettative dei critici.