Tony Effe accusato di violenza a Milano

Un paparazzo ha accusato Tony Effe di averlo colpito con tre pugni al volto. L’aggressione sarebbe avvenuta in una giornata di domenica davanti a un locale a Milano. Secondo il fotografo, Tony Effe sarebbe arrivato insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia. Il fotografo ha spiegato che non voleva che negli scatti apparisse la bambina, ma gli ha detto che non si vedeva, era in carrozzina imbacuccata per il freddo.

Tony Effe si sarebbe avvicinato minaccioso, avrebbe lasciato la carrozzina a Giulia De Lellis che è entrata nel locale e avrebbe iniziato a dirgli: “Oggi non è giornata. Io ti ammazzo”. A quel punto avrebbe sferrato tre colpi con il pugno chiuso. Il fotografo è riuscito a restare in piedi ma ha corso un brutto rischio. Dopo l’aggressione, il fotografo ha chiamato la polizia che ha raccolto la testimonianza di una coppia che avrebbe assistito all’evento e dello stesso Tony Effe. Il fotografo è andato in ospedale ed è stato dimesso con quattro giorni di prognosi. Il fotografo ha dichiarato che non sa cosa abbia dichiarato Tony Effe e che lui sporgerà denuncia.