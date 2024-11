Tony Effe: “Abituato a essere il bello del gruppo, da piccolo mi rendevo brutto”

Il “beauty privilege” di Tony Effe gli ha causato diversi disagi durante la sua giovinezza. In un’intervista con GQ, ha rivelato che, da ragazzino, si era persino imbruttito di proposito per evitare di essere considerato “il bello” del gruppo. Sottolinea che fin dall’infanzia era spesso visto come il “bello” della situazione: a scuola lo etichettavano come “quello che fa i film” e questo gli dava fastidio, poiché era l’unico tratto distintivo che gli veniva attribuito. Durante l’adolescenza, per cercare di scappare da questa etichetta, ha iniziato a modificare il suo aspetto, usando la lametta per i capelli e sistemando le sopracciglia in modo originale. Con il tempo, però, ha accettato la sua immagine e ha cominciato a giocarci, diventando ironico su questo aspetto della sua persona. Ha dichiarato che quando gli chiedono foto o interazioni pubbliche non esita a definirsi “il più bello d’Italia”, trasformando questa convinzione in un suo marchio distintivo, tipico dello stile goliardico dei rapper.

Nel 2024, Tony Effe ha raggiunto un grande successo con il suo album “Icon” e il singolo “Sesso e Samba”. Ha notato come negli ultimi anni il suo personaggio si sia evoluto, mostrando sia il lato simpatico che quello artistico. Non si aspettava un’accoglienza così positiva, ammettendo che il pubblico, inizialmente scettico, ha iniziato a cambiare idea su di lui. Infatti, gli ascoltatori che lo consideravano un “deficiente” ora si ritrovano a cantare le sue canzoni e i suoi ritornelli nonostante non abbiano ancora completamente modificato la loro opinione su di lui. Questo cambiamento rappresenta un’evoluzione nella percezione della sua figura pubblica. In conclusione, Tony Effe ha trasformato le sue esperienze personali legate al bello della situazione in un elemento distintivo della sua carriera musicale, accogliendo la sua immagine e utilizzandola a suo favore nel panorama musicale.