Tony Colombo lancia Predestinato in Italia

Tony Colombo ha reso disponibile il singolo “Nel bene e nel male” dal 23 gennaio, tratto dall’ultimo album “Predestinato”. “Predestinato” è uscito il 9 gennaio e è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche come prodotto fisico sotto esclusiva licenza Altafonte Italia.

“Predestinato” ha debuttato al 2° posto nella Classifica Album Fisici e al 4° posto nella Classifica Generale Album & Compilation, raggiungendo oltre 2.8 milioni di streaming su Spotify. Tre brani dell’album sono in tendenza su YouTube: “Nel bene e nel male”, “T’amo pure si nun staje cu mme” e “Tu nun ce staje”. Il progetto discografico è considerato uno dei più rilevanti del momento.

Il disco è un viaggio tra destino e sentimento, in cui ogni brano racconta una parte autentica dell’artista e del suo rapporto con la musica. L’album vanta la partecipazione di musicisti di livello mondiale come Steve Ferrone, Phil Palmer, Maurizio Fiordiliso e BDOG, attuale batterista di Jovanotti. Al sax, Marco Zurzolo, musicista di riconosciuto prestigio internazionale, che ha collaborato con artisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Lucio Dalla e Ornella Vanoni.

La scrittura e la produzione dell’album sono state curate da Luca Barbato, autore e produttore con cui Tony Colombo condivide da anni un percorso artistico solido e coerente. Gran parte dell’album nasce da un lavoro intenso e notturno, orientato a restituire emozioni autentiche e una narrazione musicale sincera. La Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, diretta da Konstantin Dobroykov, ha conferito al disco una dimensione sinfonica e cinematografica.

L’album comprende brani come “Grazie per tutta la vita”, un abbraccio al pubblico, “L’importante”, una verità che si nasconde dentro le piccole e grandi cose, “T’amo pure si nun staie cu mme”, un racconto di un amore immenso, e “Ti prometto”, una promessa eterna dell’artista. Il brano “Nel bene e nel male” racconta il rapporto di coppia con un sentimento d’amore profondo che li unisce nonostante i momenti ‘alti e bassi’.

Il brano “Che bella stronza” narra di un incontro con una donna che lo strega dal primo sguardo ma che non merita il suo amore. Il brano si costituisce con un omaggio a Franco Califano, fondendo una nuova scrittura musicale con un estratto vocale del brano “Me ‘Nnammoro de te”. Tutti i brani dell’album racchiudono l’essenza di un artista che continua a mettersi in gioco, mantenendo un forte legame con il proprio pubblico. Tony Colombo descrive “Predestinato” come un album che nasce dal cuore, una confessione, un dono, un atto d’amore verso la musica e le persone che lo sostengono.

Con “Predestinato”, Tony Colombo firma un lavoro coerente, elegante e profondo, confermando una maturità artistica che guarda al futuro senza rinnegare le proprie radici.